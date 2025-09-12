籃球》工會因出賽費一事告上法院 張承中解釋狀況也視為「非敵意訴訟」

瓊斯盃台灣隊。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕職籃工會今針對2018、2019、2023年瓊斯盃期間，籃球協會未支付出賽費和主辦單位擅自販售海報侵犯肖像權一事表示，將協助選手向籃協提出民事求償。針對工會提起的訴訟，籃協副秘書長張承中認為，由於過去出賽費計算困難、雙方協商未果，工會因而決定提起訴訟，他也會視為「非敵意訴訟」，希望能給出合理費用。

工會今天聲明，針對2018、2019、2023年瓊斯盃期間籃協未支付出賽費一事，已於本年 9 月 8 日協助選手提出民事求償，希望比照去年每場5千元補發出賽費。另外，2018年瓊斯盃主辦單位擅自販售球員海報侵犯球員肖像權，工會請求以每位選手3萬元之條件，向 2024年代表隊受侵權選手支付賠償損害。

針對這兩起事件，張承中解釋，針對2018、2019、2023年球員瓊斯盃出賽費，協會與工會歷經數次協商，「雙方皆了解過去的出賽費計算困難，這牽涉出賽費如何計算、過去協會循往例發獎金是否納入計算，還有法規規定，有盈餘時發放，那麼虧損年度是否不發放等問題。」另外，張承中透露，協會曾邀請工會代表參加114年6月29日協會理事會，與理監事討論本案，但當時工會代表因故未出席。

至於2024年瓊斯盃球員海報侵犯球員肖像權，販售海報一事，張承中強調，這並非協會授意、主導，承辦賽事單位未得協會同意販售海報，「籃協沒有把關好，這部分當然不能卸責，我們知道後也趕快下架，之前和工會曾討論過，我自己也覺得很抱歉。」他也提到，與工會討論的過程中，承辦單位坦承未得協會同意販售海報，總營收為新台幣4千餘元，承辦單位願全數捐出、致歉，但未得工會同意。

對於這兩起事件，張承中表示，協會跟工會針對這些事情已來來回回多次討論，「但我會認為，這訴訟是非敵意訴訟，畢竟真的很難去計算，請法院透過法律來處理也沒有不好，希望能獲得一個合理的結果。」

