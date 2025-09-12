晴時多雲

MLB》大谷翔平MVP三連霸、賈吉輕取羅里？ 美媒三大獎預測出爐

2025/09/12 17:18

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟賽季即將進入尾聲，《FOX SPORTS》針對兩聯盟的三大獎項：MVP、塞揚獎與新人王做出預測，其中僅國聯新人王出現歧異，其他人選都沒有出入。

《FOX SPORTS》兩名寫手Deesha Thosar以及Rowan Kavner兩人針對兩聯盟的各獎項得主做出預測，MVP人選美聯為洋基隊賈吉（Aaron Judge），國聯為道奇大谷翔平，塞揚獎人選美聯為老虎史庫柏爾（Tarik Skubal）、國聯為海盜史基斯（Paul Skenes），新人王美聯為運動家柯茲（Nick Kurtz），國聯Deesha Thosar認為是釀酒人柯林斯（Isaac Collins），Rowan Kavner認為是小熊霍頓（Cade Horton）。

水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）在本季打破大聯盟史上捕手單季最多轟紀錄，不過卻仍未被青睞， Deesha Thosar點出關鍵數據，賈吉的wRC+192、fWAR7.9，皆優於羅里的158與7.3，而羅里的長打率3成49，遠低於賈吉的4成42，被認為是關鍵差距；而Rowan Kavner認為，他內心支持羅里，但他的理智支持賈吉，他認為不能因為去年賈吉繳出瘋狂的表現就受到懲罰，他的OPS遠高於追趕在他身後的美聯競爭者（甚至不是羅里），且在受傷前他的防守相當出色。

大谷翔平獲得兩人的一致肯定，Rowan Kavner認為，若大谷跟去年一樣只有打擊的話競爭可能相當激烈，國聯競爭者都有各自優勢的數據，然而大谷翔平現在還是位投手，且在至少30局的投手當中，他的三振率高居國聯第4，如此二刀流天賦將讓他拿下生涯第4座MVP。

Deesha Thosar提到，三連霸已經在呼喚著大谷翔平的名字，在大聯盟史上第一個「50-50」賽季後，他今年的wRC+169與127分得分都領先國聯，全壘打也僅次於史瓦伯（Kyle Schwarber），而且他在投手丘上也繳出宰制表現，Deesha Thosar更直言，若非他較晚回歸投手丘，說不定還有機會爭取塞揚獎。Deesha Thosar認為，這位日本巨星即將成為邦茲（Barry Bonds）後，第二位擁有4座MVP以上的球員（邦茲生涯共有7座，史上最多）。

《FOX SPORTS》兩位寫手針對季末兩聯盟三大獎項做出預測。（圖片取自X）《FOX SPORTS》兩位寫手針對季末兩聯盟三大獎項做出預測。（圖片取自X）

