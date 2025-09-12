U18世界盃》樂天3投「操」出預期？副領隊沈鈺傑謝謝球迷關心：都在掌控中

樂天桃猿副領隊沈鈺傑。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕樂天桃猿3名投手鍾亦恩、陳世展和王奕翔入選這次U18世界盃，且因台灣隊教練團的「密集使用」引來網路是否過操的議論，對此曾親赴沖繩觀戰的樂天副領隊沈鈺傑今表示，都有持續關心選手狀況，也謝謝樂天球迷這麼關心，「請大家放心，球團都會關心，都在掌控中。」

在U18世界盃出征日本前，樂天球團就並未對這3名球員設下投球限制，對此曾於3至9日前往觀戰的沈鈺傑指出，「他們是還在成長階段的球員，成熟度沒那麼高，大會本身就有限制，如果球團又有限制，我覺得這些小朋友會因為限制而放不開。」他舉例如果設下單場最多30球限制，小朋友可能在投出每一球都會去想，也會影響表現，而在這次比賽，包括王奕翔最快球速投到150公里、昨臨危受命上場的鍾亦恩也投到144公里，「都突破他們之前在高中的速度，在高強度之下，潛能會發揮出來。」

請繼續往下閱讀...

沈鈺傑在大巨蛋受訪時，還透過手機一邊關注陳世展今對波多黎各的投球狀況，隨時關心他在以逾90球投完7局的表現，「他跟王奕翔在高中都是前、後端都有投的投手，戰鬥力都很高。」至於7天內出賽3場的鍾亦恩，沈鈺傑也強調球團都有在關心，也有跟台灣隊教練團保持連繫，「這對小朋友來說，絕對都是很好的經驗」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法