中職》昨天才在二軍看到林哲瑄先發 古久保談起對「釣蝦場」印象最深的一幕都笑了

〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將外野手林哲瑄今天突然釋出引退消息，震撼棒球圈，在大巨蛋率樂天桃猿備戰的總教練古久保健二也曾在擔任富邦教練時和他共事過，對於他在外野的精彩守備印象深刻，其中說起他在2020年10月16日於台南球場中外野沒收潘傑楷全壘打球的「影帝級」演出，更是笑了出來，「打者都繞過三壘，他才把球拿出來。」

古久保健二曾在2019至2021年擔任富邦投捕教練，2022年起轉入樂天教練團至今，他賽前受訪時說到自己昨天才到嘉義去看二軍樂天和富邦比賽，「有看到林哲瑄先發，他也跟我打招呼」。所以今早當看到林哲瑄將引退的消息時，古久保坦言非常突然，也嚇了一跳，「應該是他本人下的決定，在這麼長的職業生涯，真是辛苦他了。」

林哲瑄的外野守備備受球迷稱道，也讓古久保很難忘，當被問到印象最深的事時，他馬上就想起那次在中外野全壘打前的美技守備。當時獅隊潘傑楷6局下擊出中外野深遠飛球，林哲瑄在牆邊跳接後第一時間沒有拿出球，也沒有特別表情，讓全場都以為是全壘打，古久保笑說，「在全壘打牆前沒收全壘打球，非常有印象，應該是在台南吧，打者已經繞過三壘了，他才把球拿出來。」當時全場都以為是全壘打，林哲瑄才從手套中把球拿出來丟回本壘。

樂天桃猿總教練古久保健二。（記者陳志曲攝）

