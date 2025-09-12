U18世界盃》德國左投魏德曼合計9局飆14K 傳費城人有興趣網羅

德國隊左投魏德曼。（取自X）

〔體育中心/綜合報導〕2025年U18世界盃棒球賽，德國隊左投魏德曼（Jona Widmann）在本屆賽事先發2場，合計9局賞14次三振、防禦率1.56。根據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在社群媒體X上指出，美國職棒大聯盟的費城人隊有可能會簽下這名德國左投。

魏德曼在9月6日面對中國隊，他先發5局賞8次三振，沒有被敲安、也未掉分，丟3次保送、2次觸身球，幫助德國隊以9比3贏球。魏德曼昨天面對義大利，先發4局失2分，賞6次三振、丟2次保送，另有2次暴投。德國隊最後以2比4輸球，魏德曼吞下敗投。

魏德曼合計9局賞14次三振，防禦率1.56，只被敲2安，共丟5次保送、2次觸身球，被打擊率0.069，每局被上壘率為0.78。

大聯盟國際自由球員簽約期是每年1月15日至12月15日。羅梅洛X在上指出，當新的國際自由球員期在2026年1月15日開啟後，費城人隊有可能和魏德曼簽約。

羅梅洛也補充，魏德曼的速球均速在87英哩至90英哩之間，對好球帶有著出色的控球能力。

2026 Philadelphia Phillies signee LHP Jona Widmann with a strikeout with the bases loaded for Germany to keep it scoreless. His FB has hit 88.2 MPH so far pic.twitter.com/6tBi11ZSg1 — Jeff Duda （@INTLBaseball24） September 6, 2025

