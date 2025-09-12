晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》得知林哲瑄要退休 郭泓志：好好享受球場上的每一天

2025/09/12 17:58

郭泓志（右）與胡金龍。（記者徐正揚攝）郭泓志（右）與胡金龍。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕經典賽情蒐小組成員郭泓志今天抽空到新莊棒球場，探望即將於下週期舉行引退儀式的胡金龍，得知曾是隊友的林哲瑄決定引退後表示，以前在富邦悍將投球的時候，有林哲瑄守外野就讓人很安心。

郭泓志指出，在美職時期雖然不曾與林哲瑄同隊，有時候也會一起吃飯，在他的印象中，林哲瑄很有正義感，也很認真把自己的角色做好，即便如此還是會面臨退休，「那個年代的選手，或多或少都有幫助到年輕球員，給他們很好的榜樣。」

郭泓志認為，球員奮鬥的過程很辛苦，也是外人看不到的，到了一個年齡之後，不管是受傷或其他原因，每天都要試著留在球場上，去跟所有優秀選手對抗，生涯走到最後這一段，就是好好去享受球場上的每一天，「不管他的決定是什麼，都希望他好好享受。」

郭泓志雖受邀參加下週胡金龍的引退賽，礙於個人行程無法到場，今天專程到新莊棒球場向胡金龍致意，「我也是退休之後，才會懷念球場，主要是跟隊友的相處，我也跟他講，好好珍惜當下，也許明年我們可能一起去當教練，學點新的東西。」

郭泓志於2018年10月22日登板投球後，以單膝跪地親吻投手丘告別球場，他表示，自己的個性本來就比較低調，因為開過太多次刀，每場比賽對他來說都是最後一場，都像是引退賽，「好像大家都快退完了，但是也有新的，陳傑憲、林安可都補上來，不一樣的時空，有不一樣的回憶。」

郭泓志（右）與胡金龍。（記者徐正揚攝）郭泓志（右）與胡金龍。（記者徐正揚攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中