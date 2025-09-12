中職》得知林哲瑄要退休 郭泓志：好好享受球場上的每一天

郭泓志（右）與胡金龍。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕經典賽情蒐小組成員郭泓志今天抽空到新莊棒球場，探望即將於下週期舉行引退儀式的胡金龍，得知曾是隊友的林哲瑄決定引退後表示，以前在富邦悍將投球的時候，有林哲瑄守外野就讓人很安心。

郭泓志指出，在美職時期雖然不曾與林哲瑄同隊，有時候也會一起吃飯，在他的印象中，林哲瑄很有正義感，也很認真把自己的角色做好，即便如此還是會面臨退休，「那個年代的選手，或多或少都有幫助到年輕球員，給他們很好的榜樣。」

郭泓志認為，球員奮鬥的過程很辛苦，也是外人看不到的，到了一個年齡之後，不管是受傷或其他原因，每天都要試著留在球場上，去跟所有優秀選手對抗，生涯走到最後這一段，就是好好去享受球場上的每一天，「不管他的決定是什麼，都希望他好好享受。」

郭泓志雖受邀參加下週胡金龍的引退賽，礙於個人行程無法到場，今天專程到新莊棒球場向胡金龍致意，「我也是退休之後，才會懷念球場，主要是跟隊友的相處，我也跟他講，好好珍惜當下，也許明年我們可能一起去當教練，學點新的東西。」

郭泓志於2018年10月22日登板投球後，以單膝跪地親吻投手丘告別球場，他表示，自己的個性本來就比較低調，因為開過太多次刀，每場比賽對他來說都是最後一場，都像是引退賽，「好像大家都快退完了，但是也有新的，陳傑憲、林安可都補上來，不一樣的時空，有不一樣的回憶。」

