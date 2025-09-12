晴時多雲

TPBL》新秀大物謝銘駿首度出賽 戰神交流賽不敵KBL騎士

2025/09/12 18:07

謝銘駿。（台新提供）謝銘駿。（台新提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL台新戰神今日在交流賽迎戰KBL的首爾SK騎士，終場以73：87落敗，但好消息是，迎來新秀謝銘駿傷癒回歸。

兩天前剛抵台的洋將齊曼加與基德分別拿下11分與12分，談到本場比賽團隊的表現，總教練許皓程認為比賽的攻守節奏在洋將加入後仍需要磨合，「透過交流賽嘗試不同組合，希望新賽季不論誰上場都能打出好表現。」

值得一提的是，今天是新秀謝銘駿首次出賽，因腳踝韌帶撕裂經過一個月復健後重返賽場，自評表現「大約60分」，本週一才加入團隊訓練，仍在熟悉戰術，他也主動與黃聰翰討論細節，學長黃聰翰讚許謝銘駿擁有天賦，也是一位願意發問的學弟，「不會畏懼跟團隊討論，展現相當積極的態度。」

此役得分上雙的還有攻下11分的小台黃聰翰，包含三顆三分球，他將好手感歸功於隊友的跑動掩護，「很開心有把握住機會。」他也透露除了例行訓練外，晚上還有自主訓練強化投籃能力。拿下12分的雷蒙恩，坦言對自己表現不滿意，近期他在場上增加更多進攻切入手段，感謝技術教練瓊斯的協助，還笑說：「等到我把三分球練更強，對手就完蛋了。」戰神接下來將持續透過交流賽，調整攻防節奏並強化團隊默契，維持最佳狀態迎接新賽季。

