中職》兄弟二軍傷兵過多申請取消比賽 平野坦言：「在預料之內」

中信兄弟總教練平野惠一。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟因近期二軍傷兵過多向聯盟提出取消明天比賽的申請，也獲得通過，對此兄弟總教練平野惠一坦言，「會出現這樣的狀況是在預料之內，因為我們這幾年都是在爭冠，是在把油門踩滿的狀況下去撐過這幾年。」但他相信沒有選手想要受傷，也希望兄弟能用團隊的力量去彌補不足之處、集綜合力量去贏球。

聯盟今公告，中信兄弟球團因近期二軍球員受傷人員過多，二軍選手傷兵名單與服兵役者共10人，致二軍出賽守備位置人力不足，中信兄弟球團向聯盟提出取消比賽申請。兄弟二軍無法出賽名單狀況：傷兵8人、服兵役2人，聯盟在考量賽事品質與球員健康之後，宣布取消明日下午4點05分的兄弟和富邦悍將二軍賽事。

請繼續往下閱讀...

平野指出，會出現這樣的狀況是在預料之內，在爭冠這幾年都是在把油門踩滿的狀況下去撐過，「就會出現大家受傷、疲勞的問題。」但他強調，不管是誰受傷，都希望能用團隊的力量去彌補起來，不管是哪個位置，都可以彌補起來，而在這種的狀況下，要兼固養成和戰績是非常困難的事，「尤其是主戰力受傷的時候會比較辛苦，但還是要朝向不管是誰受傷，戰力都可以彌補的方向前進。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法