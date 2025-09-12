晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》韓國人體工學椅SIDIZ進軍台灣 樂天女孩親身體驗

2025/09/12 18:35

韓國人體工學椅SIDIZ進軍台灣，母公司FURSYS集團執行長孫太熙（中）與樂天女孩若潼（左）、禹洙漢（右）合影。（記者陳志曲攝）韓國人體工學椅SIDIZ進軍台灣，母公司FURSYS集團執行長孫太熙（中）與樂天女孩若潼（左）、禹洙漢（右）合影。（記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓國 No.1 人體工學椅品牌 SIDIZ 今日正式宣布進軍台灣市場，並將於 9 月 12 日（五）於台北大巨蛋舉辦「SIDIZ 坐享進化 · 猿氣開戰」主題日。活動將首度跨界結合中華職棒樂天桃猿棒球隊與全球最大運動串流平台 DAZN，母公司 FURSYS 集團執行長孫太熙亦將親臨現場，並以開球嘉賓身份揭開序幕，展現品牌進軍台灣的企圖與決心。

記者會上，FURSYS 集團執行長孫太熙 表示：「SIDIZ 的品牌核心包含專業坐感、熱血年輕、持續進步三大特色，這些特質與棒球運動精神高度契合。能在台灣最具代表性的國民運動殿堂台北大巨蛋，與樂天桃猿及 DAZN 攜手合作，對 SIDIZ 而言是極具意義的重要里程碑。」

SIDIZ 在韓國長年穩居市場第一，其代表作 T50 人體工學椅銷售量已突破 200 萬張，被譽為「國民人體工學椅」。除了深耕韓國市場，SIDIZ 亦成功拓展至美國、歐洲及亞太超過 50 個國家，持續將「專業坐感」與「年輕熱情」帶入全球多元運動與生活場域。

韓國人體工學椅SIDIZ進軍台灣，母公司FURSYS集團執行長孫太熙（中）與樂天女孩若潼（左）、禹洙漢（右）合影。（記者陳志曲攝）韓國人體工學椅SIDIZ進軍台灣，母公司FURSYS集團執行長孫太熙（中）與樂天女孩若潼（左）、禹洙漢（右）合影。（記者陳志曲攝）

本次主題日特別邀請 Rakuten Girls 樂天女孩帶來結合 SIDIZ 椅子設計的專屬舞蹈演出，展現品牌活力。來自韓國的啦啦隊成員禹洙漢表示：「SIDIZ 椅子能減少疲勞並提升專注度，在韓國代表專業與舒適，很榮幸能在台灣棒球舞台與此品牌攜手合作。」

剛結束美國巡演的若潼，即將迎來個人演唱會。她笑說：「長時間練唱與規劃演出需要一張好椅子支撐，SIDIZ 椅子讓我能更專注、更不容易疲勞，非常適合學生、上班族及表演者，如果能把這張椅子搬到練團室，我一定會天天使用！」

SIDIZ 長期積極布局國際體育舞台，攜手英超熱刺隊，將「專業坐感」帶入足球賽事。本次台灣市場啟動計畫，不僅是品牌在地深耕的起點，更進一步彰顯 SIDIZ 結合運動場域與生活應用的企圖。

同時，SIDIZ 邀請樂天桃猿投手陳冠宇拍攝社群影片，以球員視角展現「專業坐感」與「專注表現」之間的關聯，進一步觸及年輕族群。孫太熙最後表示：「我們期望 SIDIZ 成為台灣消費者生活的一部分，無論是球迷、學生或職場工作者，都能透過 SIDIZ 椅子獲得更佳的舒適與專注體驗。」

隨著「SIDIZ 坐享進化 · 猿氣開戰」主題日正式展開，SIDIZ 攜手樂天桃猿與 DAZN 的跨界合作，將為品牌在台灣市場開啟全新篇章，同時持續傳遞「專業坐感 × 熱血運動」的品牌精神。

