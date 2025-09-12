中職》想不到同屆的林哲瑄會宣布退休 陳俊秀慶幸還能調整回一軍

陳俊秀。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕36歲的中信兄弟陳俊秀之前因背部拉到不適下二軍調整，慶幸不是「大拉」還能調整回一軍，但今天聽聞同一屆的國家隊戰友林哲瑄宣布退休也大感意外，「多少還是覺得有點可惜，相信他一定有辦法還能再打，他一定還有實力在。」

上一場一軍出賽是在8月16日對富邦悍將，陳俊秀在二軍經過3場復健賽調整後，今重返一軍擔任先發3棒DH，他表示在下二軍前練習時就已經不舒服，「背有點偷偷拉到」，心想萬一大拉傷可能今年就無法再出賽，所以利用這段時間復健調整，「可以在球季後段回來。」陳俊秀就照著自己的步調在今天重返一軍，但首打席面對樂天桃猿新洋投凱樂遭到三振。

在陳俊秀重返一軍之際，卻聽聞同屆戰友林哲瑄退休的消息，直言沒有想到，表示之前在二軍比賽時還有看到對方，「哲瑄在我們那屆就是實力很強的，他從以前就非常努力，不管守備還是任何東西，以我那時候的想法，我想要跟他一樣，所以聽到他退休，覺得有點可惜。」同為1988年出生的兩人都在2007年赴美發展，而2019年的第2屆12強賽，則是他們最後一次在國家隊當隊友。

