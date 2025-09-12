晴時多雲

TPVL》連莊男排拚元年冠軍 教練陳品丞曝新外援是秘密武器

2025/09/12 18:58

連莊男排。（記者粘藐云攝）連莊男排。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣職業排球聯賽（TPVL）元年將於9月底開打，曾在企業排球聯賽締造三連霸連莊男排今天舉辦開季記者會，今年他們和台中市政府冠名合作，以「台中連莊」之名要力拚元年冠軍，隊長張昀亮表示，對於新賽季非常興奮，因為台灣正式成立職業排球聯賽，這應該是所有排球員所想要的舞台。

連莊排球在企排締造3連霸，這季轉戰職排，除了冠軍班底「黃金左手」吳宗軒、得分王施琅持續坐鎮外，本季又補進兩名強力外援，分別是來自泰國的薩蘭迪和蒙古好手漢佳。

教練陳品丞表示，目前球隊的備戰進度，如果以進度條來算的話，應該是80%，「因為我們的外援和國家隊的舉球員劉顯榮，他們從國家隊回來的時間比較晚，是9月1日才回來。我們昨天也跟台鋼進行了一場友誼賽，從中可以觀察出我們比較不足的地方，就是外援跟劉顯榮的部分，因為剛回來，在契合度上有稍微一點點的落差。其他球員基本上已經是備戰狀態了，但團隊的契合度上還差一點點。」

對於今年兩名新外援薩蘭迪、漢佳，陳品丞讚譽有加，「大家應該對薩蘭迪會比較陌生，會覺得為什麼連莊要去請一個年紀這麼大的舉球員，但我們相信舉球員跟自由球員，是球場上可以打最久，而且經驗傳承最多的人，他是我們球隊組織進攻的一個核心。」

陳品丞表示，薩蘭迪曾拿過亞運會最佳舉球員，手法相當多變，隱蔽性相當足夠，「如果我們以球員來講，大概會分為穩定性、速度和隱蔽性，那他算是一個綜合體，是觀賞性非常佳的選手。」至於接下來的熱身賽，陳品丞強調不會「藏招」，「重點是漢佳，因為大家可能不了解他的身分，他不是單純的攻擊手，他是很全能的球員，所以你們可以期待一下！」

連莊男排。（記者粘藐云攝）連莊男排。（記者粘藐云攝）

