晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》岡部飛雄馬再見突襲短打！ 日本苦勝巴拿馬挺進金牌戰

2025/09/12 20:12

〔體育中心/綜合報導〕U18世界盃複賽持續進行中，全勝的地主日本隊今天對上0勝的巴拿馬遭遇大硬戰，日本首局掉分後直到6局才追平比數，突破僵局制8局巴拿馬靠日本控球爆走豪取4分，下個半局也遭到日本強力反擊扳平比數，9下日本靠著岡部飛雄馬的再見突襲短打以6：5取勝，率先拿下4勝的他們也確定挺進金牌戰。

巴拿馬首局就靠著1棒Luis Rivera的三壘安打與，2棒Daniel Mendez的滾地球，從先發投手森下翔太打下1分。首局掉分後，日本雖然陸續有攻勢但都被巴拿馬美技化解，巴拿馬火球先發Roderick Medina主投2.1局，飆3K只被打1支安打無失分，後援登板的Juan Ortega在5局前，靠著隊友屢次上演精采守備美技力保不失。

6下日本反攻，1出局後阿部葉太敲出右邊方向安打並靠盜壘攻上得點圈，並再靠奧村凌大的右外野飛球出局站上三壘得分大門口，接著為永皓敲出中間方向落地安打追平比數，兩隊1：1重回原點。日本先發森下翔太在首局掉分後就再也沒有被敲安打也沒有讓對手上壘，正規7局狂飆10K，1：1雙方進入延長賽。

延長賽森下翔太續投，森下翔太飆出關鍵三振取得2出局後日本決定換投，結果登板的左投奥村賴人馬上就被敲安掉分，連續投出保送讓巴拿馬取得2分。日本選擇再次換投，下勾投手辻琉沙登板再投出保送丟分，然後又投出觸身保送再掉分。日本再換上投手中野大虎，巴拿馬則因為妨礙守備讓此局結束。

8局下半，Juan ORTEGA續投，藤森海斗敲安後，高畑知季界外飛球出局，阿部葉太、奥村凌大接連敲安將比數追到1分差，此時巴拿馬才換投，但Joshua Martinez登板卻馬上遭到為永皓敲安追平比數，結果横山悠敲出雙殺打，比賽進入第9局。

9上中野大虎頂住壓力讓巴拿馬1出局滿壘敲出雙殺化解危機，9下大榮利哉犧牲觸擊成功推進跑者上二、三壘，坂本慎太郎獲故意四壞擠成滿壘，岡部飛雄馬滿球數時突襲短打成功，幫助日本6：5擊敗巴拿馬，複賽率先取得4勝0敗，順利闖進金牌戰。

日本在延長賽9下靠著再見突襲短打擊敗巴拿馬，挺進金牌戰。（圖片取自WBSC）日本在延長賽9下靠著再見突襲短打擊敗巴拿馬，挺進金牌戰。（圖片取自WBSC）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中