U18世界盃》飆154公里！ 美國火球男羅哈斯10K完封南韓

美國隊左投G.羅哈斯。（取自WBSC官網）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年U18世界杯棒球賽超級循環賽戰，美國隊左投G.羅哈斯（Giovanni Rojas）今天完投完封7局飆出11次三振，幫助美國隊以1比0完封南韓隊。美國隊在超級循環賽戰績為3勝1敗。

G.羅哈斯前6局只被敲1安、丟2次保送，第7局2出局後雖然被敲一壘安打，G.羅哈斯最後用154公里火球三振南韓隊最後一名打者，用100球飆出完封勝。

請繼續往下閱讀...

南韓隊全場只有2安，曾在第3局2出局靠三壘安打攻占得分大門口，但G.羅哈斯仍有三振化解危機。

美國隊全場7支安打，靠科斯特洛（Andrew Costello）第3局的關鍵二壘安打，打下關鍵一分。

由於日本隊今晚逆轉擊敗巴拿馬，日本和美國都晉級決賽，金牌戰將上演「美日大戰」。

Giovanni Rojas' masterpiece leads USA to the W!

WBSC U-18 Baseball World Cup presented by RAXUS#BaseballWorldCupU18 pic.twitter.com/9hNoO78VS6 — WBSC （@WBSC） September 12, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法