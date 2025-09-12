晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》超扯！台鋼富邦比賽中一壘出現「鐵釘」 穩穩插入土中

2025/09/12 19:47

中職台鋼雄鷹與富邦悍將比賽進行到一半，在壘包旁發現一根「鐵釘」。（記者李惠洲攝）中職台鋼雄鷹與富邦悍將比賽進行到一半，在壘包旁發現一根「鐵釘」。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕扯爆！中華職棒誇張行徑又出現了，今晚在澄清湖棒球場舉行的第322場例行賽事，由台鋼雄鷹迎戰富邦悍將，正當比賽進行到一局下半的時候，跑壘教練
黃甘霖現一壘壘包旁有異物，近看才發現是一根「鐵釘」穩穩的插入土中。

當時一壘有守備的富邦悍將張育成以及被保送的曾子祐，所幸當下沒有球員採到或是撲壘劃到，否則後果不堪設想，最後是由曾子祐將「鐵釘」拔起拿給一壘審後交由工作人員收走。

而這根「鐵釘」不是深藏久遠在球場內的廢棄物，而是賽前在整理球場場務人員劃線時所綁在「鐵釘」上劃對齊的基準線，所幸整場比賽才剛開始，很快的這「根」異物給拔除，但這種小小粗心大意，可能造成職棒選手受傷，這是非常嚴重的事情，球場管理上必須要多加在注意防範。

跑壘教練黃甘霖想拔起卻拔不起來。（記者李惠洲攝）跑壘教練黃甘霖想拔起卻拔不起來。（記者李惠洲攝）

一壘審蔡豐將「鐵釘」拿給工作人員。（記者李惠洲攝）一壘審蔡豐將「鐵釘」拿給工作人員。（記者李惠洲攝）

最後是由台鋼曾子祐將這根「鐵釘」拔除。（記者李惠洲攝）最後是由台鋼曾子祐將這根「鐵釘」拔除。（記者李惠洲攝）

跑壘教練黃甘霖想拔起卻拔不起來。（記者李惠洲攝）跑壘教練黃甘霖想拔起卻拔不起來。（記者李惠洲攝）

跑壘教練黃甘霖想拔起卻拔不起來。（記者李惠洲攝）跑壘教練黃甘霖想拔起卻拔不起來。（記者李惠洲攝）

