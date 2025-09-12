晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》再看「801旅事件」 葉君璋：可以再冷靜一點、再想清楚一點

2025/09/12 21:13

味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者陳逸寬攝）味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕林哲瑄雖然決定引退，「801旅事件」卻是他一定會被提起的歷史，當時擔任富邦悍將總教練的葉君璋認為，當年如果可以再冷靜一點、再想清楚一點，或許會更好，「錯了，就是錯了，只要有成長、有進步，不要再犯就好。」

葉君璋指出，每件事都有正、負兩面，林哲瑄是很努力、態度100%的球員，在他擔任總教練期間，很少看到林哲瑄負面的東西，「每個人對隊友的要求與想法、責任與義務，感受都不相同，有些人會覺得，別人應該怎麼樣，或是自己應該怎麼樣。」

葉君璋認為，林哲瑄是很有想法的人，有些事會直接講，但是有時候話太早講出來，既然已經發生，隨著歲月的累積，當年如果可以再冷靜一點、再想清楚一點、再忍耐想一下，或許會更好，「錯了，就是錯了，只要有成長、有進步，不要再犯就好。」

葉君璋表示，台灣人比較習慣，不要講別人不好的話，他習慣去看球員的優點，「就像林益全、高國輝、蔣智賢，都有各自好的地方，林哲瑄在始終是全力以赴的球員，不管打擊、守備、跑壘，永遠是100％的付出，這對隊友的影響反而更大，他的正面影響遠大於負面。」

