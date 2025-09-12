晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》台鋼連2場延長賽激鬥！這回遭富邦強迫取分吞2連敗

2025/09/12 21:40

富邦悍將延長賽擊敗台鋼。（記者李惠洲攝）富邦悍將延長賽擊敗台鋼。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕前天才和中信兄弟鏖戰到11局輸球的台鋼雄鷹，休息1天之後面對來訪的富邦悍將，雙方同樣陷入僵局，打完正規9局仍3:3平手，雙方殺入延長賽突破僵局制，富邦靠著周佳樂強迫取分戰術成功搶下1分，終場4:3贏球，富邦3連勝、台鋼2連敗。

台鋼4局下先馳得點，但過程罕見。首位打者顏郁軒獲保送、郭阜林敲安，但林家鋐短打失敗，富邦一壘手張育成選擇傳三壘，抓到跑者顏郁軒，此後王柏融的右外野方向安打雖帶有打點，但球傳回內野後，竟先後造成兩次觸殺，包括王柏融本人在內，台鋼此局3個出局數全數在壘間，而一壘手張育成「經手」兩次。

前4局僅被擊出1安打的艾速特，5局上1出局後遭連續安打狙擊，葉子霆敲安後，戴培峰長打帶回追平分，周佳樂接著敲安，林澤彬高飛犧牲打幫助富邦領先。

台鋼洋投艾速特5局投完退場，6局上由施子謙接替，但面對首位打者張育成就挨轟，這是張育成本季第12轟，超越范國宸，成為富邦隊內最多轟。

富邦悍將延長賽擊敗台鋼。（記者李惠洲攝）富邦悍將延長賽擊敗台鋼。（記者李惠洲攝）

台鋼6局下反攻，曾子祐內野安打之後，吳念庭長打，幫助台鋼追到1分差。陳仕朋接著發生暴投，台鋼跑回追平分。

台鋼遭追平後，7局上推出韋宏亮登板，他遭葉子霆敲安後，牽制時出現投手犯規，韋宏亮接著三振戴培峰，生涯首次奪三振，接著以未失分之姿完成半局。

延長賽10局上，富邦靠著連續短打戰術、包括周佳樂強迫取分戰術成功，於突破僵局制拿下1分；10局下，前個半局登板的曾峻岳續投，任內投出暴投，但2局合計6上6下，驚險完成任務。

周佳樂犧牲觸擊打回超前分。（記者李惠洲攝）周佳樂犧牲觸擊打回超前分。（記者李惠洲攝）

富邦周佳樂飛撲接殺拿下最後出局數。（記者李惠洲攝）富邦周佳樂飛撲接殺拿下最後出局數。（記者李惠洲攝）

曾峻岳2局好投奪勝與單場MVP。（記者李惠洲攝）曾峻岳2局好投奪勝與單場MVP。（記者李惠洲攝）

