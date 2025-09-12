晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》日本大逆轉巴拿馬 監督感謝選手們克服教練的失誤

2025/09/12 22:30

日本隊大逆轉巴拿馬。（圖取自WBSC官方社群媒體X）日本隊大逆轉巴拿馬。（圖取自WBSC官方社群媒體X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年U18世界杯棒球賽超級循環賽戰，日本隊在延長賽8局下一度落後4分的情況下追平，最後在9局下靠岡部飛雄馬的突襲短打形成再見內野安，幫助日本以6比5逆轉擊敗巴拿馬。日本隊確定挺進決賽，監督小倉全由表示，感謝選手們克服教練的調度失誤。

延長賽8局上巴拿馬攻佔二、三壘，日本隊先發森下翔太用三振抓到該半局第2個出局數，用球數剛好達到90球。這時日本隊換左投奧村賴人接替投球，未料奧村賴人先被敲安失1分，接著連丟2次保送讓巴拿馬再拿1分。日本隊再換低肩側投的辻琉沙，他先丟保送、再投觸身球，讓巴拿馬再得2分，單局攻下4分大局。

日本隊8局下靠4安，包含為永皓的追平安打，單局追回4分戰平。9局下1出局攻占滿壘，岡部飛雄馬在2好3壞的滿球數下，突然用短打點成三壘方向滾地球形成再見內野安打，日本隊上演大逆轉收下7連勝，並挺進決賽。

《日刊體育》報導，日本隊監督小倉全由賽後表示，當時自己換投，但那個場面給選手們帶來極大負擔，但選手們出色地克服監督的錯誤，真的做得很好。

談到第9局的突襲短打形成再見內野安打，小倉全由說，當時已經是滿球數，因此選擇強迫取分，「我相信如果是岡部的話，一定能辦到。」

小倉全由認為，這支日本隊的強項，就是昨天對美國、以及今天比賽所展現出的韌性，選手們直到最後一刻都沒有放棄，才有這場勝利，球員們真的表現很出色。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中