U18世界盃》日本大逆轉巴拿馬 監督感謝選手們克服教練的失誤

〔體育中心／綜合報導〕2025年U18世界杯棒球賽超級循環賽戰，日本隊在延長賽8局下一度落後4分的情況下追平，最後在9局下靠岡部飛雄馬的突襲短打形成再見內野安，幫助日本以6比5逆轉擊敗巴拿馬。日本隊確定挺進決賽，監督小倉全由表示，感謝選手們克服教練的調度失誤。

延長賽8局上巴拿馬攻佔二、三壘，日本隊先發森下翔太用三振抓到該半局第2個出局數，用球數剛好達到90球。這時日本隊換左投奧村賴人接替投球，未料奧村賴人先被敲安失1分，接著連丟2次保送讓巴拿馬再拿1分。日本隊再換低肩側投的辻琉沙，他先丟保送、再投觸身球，讓巴拿馬再得2分，單局攻下4分大局。

日本隊8局下靠4安，包含為永皓的追平安打，單局追回4分戰平。9局下1出局攻占滿壘，岡部飛雄馬在2好3壞的滿球數下，突然用短打點成三壘方向滾地球形成再見內野安打，日本隊上演大逆轉收下7連勝，並挺進決賽。

《日刊體育》報導，日本隊監督小倉全由賽後表示，當時自己換投，但那個場面給選手們帶來極大負擔，但選手們出色地克服監督的錯誤，真的做得很好。

談到第9局的突襲短打形成再見內野安打，小倉全由說，當時已經是滿球數，因此選擇強迫取分，「我相信如果是岡部的話，一定能辦到。」

小倉全由認為，這支日本隊的強項，就是昨天對美國、以及今天比賽所展現出的韌性，選手們直到最後一刻都沒有放棄，才有這場勝利，球員們真的表現很出色。

