體育 棒球 中職

中職》「首轟獻給阿嬤」 許庭綸的這一轟有力量

2025/09/12 22:20

中信兄弟許庭綸敲出中職一軍生涯首轟。（記者陳志曲攝）中信兄弟許庭綸敲出中職一軍生涯首轟。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟今在6局上就靠19歲小將許庭綸的生涯首轟將戰局扭轉成3：1，不但終場5：1擊敗樂天桃猿，還亮起下半季封王數字M13；許庭綸靠這一轟首次獲選單場MVP，賽後更將首轟獻給前天才出殯的阿嬤，「獻給我阿嬤，希望她在天上有看到。」

許庭綸在本週二、三的高雄賽事因喪事缺席，中信總教練平野惠一賽後坦言一開始猶豫是否該排他先發，「但相信庭綸一定可以做得很好，在天國的家人會給予他更大的力量。」結果許庭綸果然有阿嬤的力量加持，他賽後直言沒想過會開轟，只想著要把二壘上跑者送回來，沒想到會從樂天後援投手莊昕諺手中轟出左外野3分砲。

去年季中選秀獲中信第1指名入隊，許庭綸透露當時阿嬤每天問他「有吃飽嗎？身體要健康、要顧好」，如今阿嬤過世，他則在歸隊首戰就開轟，且是在很難開轟的大巨蛋，「我沒有想過在大巨蛋，下去的時候威晨學長跟我講，第一次看到有人首轟在大巨蛋，我說就出去了啊。」

當許庭綸開轟後，現場象迷都抱以熱烈歡呼聲，「就很謝謝他們，不管是落後或球隊出現瑕疵，他們都很多鼓勵，他們的加油聲，我們都有聽到。」今天未先發的捕手高宇杰也在許庭綸跑回休息室後，跟他說：「這轟獻給阿嬤、阿嬤有看到。」

中信兄弟許庭綸敲出中職一軍生涯首轟。（記者陳志曲攝）

中信兄弟許庭綸敲出中職一軍生涯首轟。（記者陳志曲攝）

中信兄弟許庭綸敲出三分全壘打超前比分，也是他中職一軍首轟。（記者陳志曲攝）

