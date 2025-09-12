中職》2年前今天也拿MVP 曾峻岳驚訝之餘將勝利獻給老婆

曾峻岳關門成功。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕富邦悍將今天作客澄清湖，苦戰至延長賽10局，以4:3擊敗台鋼雄鷹。台鋼繼前天敗給中信兄弟後，連兩場延長賽輸球，富邦則是近期3連勝、客場4連勝。

今富邦勝利一大關鍵在9、10兩局登板的曾峻岳，包括10局下僅有1分領先時於突破僵局制登板在內，他2局合計6上6下。而周佳樂則是10局上強迫取分戰術成功，10局下再見接殺，合力守住勝利，2局無失分的曾峻岳拿下本季首次MVP。

曾峻岳投完9局僅用10球，他透露，教練有詢問能否負擔10局，他給予肯定答案。曾峻岳也說：「每天都在跟情蒐做討論，8月我的狀況比較不好，對自己沒有信心，今天直球感覺很好，就想要以最好的球面對打者，就算被打也不會有懷疑的心態。」

曾峻岳說，對方很可能也在等他的變化球，而他10局幾乎沒有用任何變化球，有想過對方可能偷點，但也想以最好的球面對打者。

曾峻岳的上一座MVP，正好是2年前的今天。曾峻岳說，還記得上次MVP是前年，但不記得正好是同一日，他說：「既然這樣，要把這座MVP跟遲來勝投送給老婆，她正好是這個月生日。」

