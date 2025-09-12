中職》統一獅9局下大逆轉 5：4氣走味全龍

統一逆轉勝。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅自開賽起15上15下，打完7局只擠出1支安打，但第8局先打破鴨蛋，第9局再灌進4分，最終靠陳重羽的再見高飛犧牲打，以5：4逆轉勝味全龍，拿下新莊6連勝，林子豪貢獻2分重要的打點，2支安打都打在最後2局，本季第3次獲選單場MVP。

統一前5局都是3上3下，直到6局下林祖傑纏鬥11球，才從鋼龍手中擊出第1支安打，8局下林子豪擊出第2支安打後，味全換林凱威接替鋼龍投球，統一隨即靠代打林佳緯的二壘安打拿到分數，9局下統一最後反撲，在陳鏞基獲保送後連續擊出4支安打扳平，陳重羽在林佳緯被故意保送塞滿壘包後一棒結束比賽。

統一總教練林岳平指出，鋼龍前7局投的位置對打者很難發揮，內角卡特球讓打線完全無法有效擊到1顆球，球隊的攻勢直到第8局得到1分才活絡起來，因為打線不是很順，一直保留是否有1局擊倒的局面，8局下才會連續換陳聖平、林佳緯代打，把最好的打線都排上去，陳鏞基的選球開啟第9局的反攻。

林子豪表示，鋼龍這場搶好球的機率很高，就算想要等球也立刻是2好球，9局下1出局滿壘，即便他被三振或高飛球出局，至少後面打者還有機會，當下只想把球往外野送，很開心成果是好的，拿到MVP卻讓他很意外，覺得陳聖平、陳重羽都比較關鍵。

