香港賽》35歲周天成打敗19歲印尼新希望 本季五度晉男單4強

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今晚在超級500系列香港羽球公開賽，以22：20、16：21、21：14打敗印尼男單新希望法漢（Alwi Farhan），本季第五度挺進BWF巡迴賽4強。

世界排名第6的周天成本季在BWF巡迴賽中國、美國公開賽挺進4強及台北、印尼公開賽拿下亞軍，年終賽積分高居第1，穩定表現堪稱台灣男單典範，他前1場花27分鐘，以21：6、21：12輕取世界排名第38的印度好手喬治（Kiran George），晉級男單8強，成為台灣男單唯一希望。

19歲的法漢為印尼男單新希望，他是2023年世青男單金牌，今年也在澳門公開賽封王，如今也要挑戰35歲的周天成。

周天成首局都未曾陷入落後，也最多握有5分領先，不過年輕的法漢也是努力追分，再來兩人也是多次打成平手，周天成則率先來到20：19即使未能拿下，但他終究在第2個局點，讓法漢網前直接把球放到界外，小天也先下一城。

周天成在第2局雖有領先，但雙方在6：6時，法漢連拿6分擴大優勢，小天雖然兩度追到只差1分，可惜都未能翻轉戰局，也讓印尼未來之星扳回一城。周天成在決勝局先以11：9進入技術暫停，而小天這局都能守住領先，並在15：12領先又連得4分，最終也成功帶走勝利。

