WB拳擊世錦賽　陳念琴4強惜敗仍收下銅牌

〔中央社〕在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽，台灣「抗癌女拳王」陳念琴今天在女子65公斤級4強，和烏茲別克的卡米多娃戰到最後一刻，不幸以2比3落敗，但仍拿下一面銅牌。

這是世界拳擊組織（World Boxing，WB）獲得國際奧會認可後，舉辦的首屆世界錦標賽，吸引超過60個國家、500名拳手參賽。

台灣好手陳念琴今天在4強賽面對卡米多娃（Navbakhor Khamidova），雙方在去年巴黎奧運8強交手過，當時陳念琴以5比0獲勝。

今天雙方再度對壘，卡米多娃有備而來，首回合靠著多次強勢的主動出拳，都有效擊中陳念琴，5名裁判中有4人給了她10分。

第2回合陳念琴加強攻勢，2人多次在場中呈現互毆狀態，並沒有誰明顯佔優勢，5名裁判仍有3人給卡米多娃10分，前2回合結束，陳念琴以積分1比3落後。

最終回合陳念琴試圖上演逆轉秀，加上卡米多娃體能有些下滑，比賽前段多次成功擊中對手，不過到了最後1分鐘內，對手加強防守，讓陳念琴找不到空隙進攻，儘管第3回合有4名裁判給陳念琴10分，但加總後可惜仍以2比3的積分落敗。

教練柯文明在接受中央社記者訪問時表示，首回合落後是關鍵，對手經驗不差，要追回來就有些難度，雖然可惜，但能拿到銅牌還是要給念琴鼓勵。

在陳念琴止步4強後，台灣僅存黃筱雯在女子54公斤級4強，預計台灣時間晚間7時45分，對上巴黎奧運銅牌、韓國好手林愛智。（編輯：徐睿承）1140913

