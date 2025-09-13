晴時多雲

高球》創新賽制KBS OPEN 吳純葳分享轉戰職業心路歷程

2025/09/13 07:07

吳純葳（中）分享業餘轉戰職業心得。（大會提供）吳純葳（中）分享業餘轉戰職業心得。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025 KBS OPEN今年12月4至5日將在嘉義棕梠湖高爾夫球場登場，這項台灣少見的創新公開賽，無論男女、職業或業餘選手皆可參賽，國內年輕女將吳純葳與男子好手林耕緯日前應邀站台宣傳，同時分享從業餘轉戰職業的心路歷程。

去年11月才轉入職業的吳純葳，正是KBS桿身的使用者，她認為這項國內首見賽事，將是業餘球員更上層樓的絕佳機會；對於職業球員來說也多了發揮舞台，「選手需要更多比賽來磨練，以及更多的良性刺激來提升競爭力。」談及自己正式轉入職業前，以業餘身分挑戰職業賽，吳純葳自認獲益良多，並汲取寶貴經驗，「不只是球技，更重要是心態上的進步，因為業餘時完全沒有金錢或其他方面的壓力，一旦轉為職業，就必須克服各種考驗，並且要完全改變業餘時的想法，才能與職業好手對抗。」

自業餘就開始使用KBS桿身的林耕緯表示，這項賽事能夠促進職業與業餘球員的交流，尤其透過互相切磋球技，讓業餘選手實際看到職業老鳥在比賽中如何進攻及處理狀況，「像我轉職業後的比賽心態，就非常不一樣，每一桿都必須思考清楚、謹慎執行，因為只要出現失誤，經常就是那一桿之差攸關淘汰或晉級。 」

2025 KBS OPEN依職業賽事標準，兩回合共36洞，男女同場競技、不分業餘或職業身分，總獎金220萬元、冠軍獨享150萬元，並獲得TPGA支持，直接取得次年台巡賽一場參賽門票，主辦單位希望藉由突破性賽制，讓更多球友體驗職業舞台的張力與榮耀。

