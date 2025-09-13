晴時多雲

體育 棒球

U18世界盃》台灣教頭換投「用丟的」 當年熱投261球前旅美好手回應了

2025/09/13 08:49

王志庭。（資料照）王志庭。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕台灣隊在11日以1：8不敵南韓，總教練廖宏淵在6局換投時未登上投手丘換掉樂天桃猿第1指名鍾亦恩，將比賽用球直接丟給接替的投手王奕翔，引發熱議。昨日更有網友挖出過往廖宏淵執教時期「操」選手的事件，更釣出選手本人回應。

對於廖宏淵並未走上投手丘，而是直接把球丟給接替投手，昨天更有網友在Threads上補刀，指出8年前，前旅美好手王志庭在玉山盃投118球，休息1天後再投143球，導致後來王志庭旅美不順，回國後更因肩膀傷勢在中職選秀會落選，當時教練就是廖宏淵。

對此王志庭本人也現身留言區表示：「可能是我勝負欲比較強，這兩場都是我請纓上陣，別把責任推給廖教練。另外我旅外失敗是我個人的問題，有肩傷世事難料，在你不熟悉廖教練的為人，別輕易下定論。」

當年身為興大附農王牌投手的王志庭，後續還發文表示：「看著高中三年的教練因為拋球事情被評論，我想說的是你們真的瞭解廖教練嗎？因為當下的畫面可能我已經習慣了，有沒有覺得不妥，那是今天的狀況是輸球而被無限放大，如果今天的狀況是贏球，投手的狀況又投得很好，大家還會有這樣的評論嗎？我很好奇。」

王志庭隨後再度回應，「你們覺得不對那就是不對，有的人能夠接受，有的人不行，我只是把想法說出來而已。」而廖宏淵昨天針對「丟球」事件也表示，過去在國內習慣不要拖泥帶水，也會虛心接受網路上的批評與指教。

台灣隊昨靠陳世展、賴謙凡合力2安打無失分封鎖波多黎各，並靠李楷棋9局下再見安打以1：0獲勝，可惜晚場美日都贏球，宣告台灣隊明早只能跟南韓爭季軍，無緣連4屆晉級冠軍戰。

