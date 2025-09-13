MLB》找回火球的佐佐木朗希復健賽又出狀況！道奇主帥透露最新計畫

佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希9月10日在3A投完最後一戰，原本準備回來洛杉磯與球隊會合，然而今天主帥羅伯斯（Dave Roberts）透露，佐佐木朗希預計還會在3A先發一場。

佐佐木朗希當天繳出4.2局8K、4BB，失3分表現無關勝敗的成績單，在前4局開無雙但5局控球失準，球數達標90球後就退場休息，最快球速來到100.6英哩（約161.9公里）。當時羅伯斯對朗希的表現直呼很棒，也透露可能有望將他帶進季後賽名單。

請繼續往下閱讀...

然而今天與巨人賽前，羅伯斯表示，目前已經確定佐佐木朗希還會在3A投一場復健賽，原因是他在上一次出賽時，在第3局時小腿出現狀況，但當時朗希仍決定繼續投球，才能維持狀態。「他正拚命想找回最佳狀態，我們對此感到很期待。」

按照30天復健賽規定，佐佐木朗希原本應該在今天結束復健賽，但如今道奇決定再延長。羅伯斯表示，朗希正在朝著正確的方向前進，球隊也感到期待，「雖然我還不清楚他何時、以什麼角色回到大聯盟，但我希望能在球季結束前看到他，如果順利，小腿的問題應該不會太嚴重。但考量到季後賽，我們必須親自在大聯盟舞台檢驗他的狀況。」

對於佐佐木朗希是否可能轉中繼後援角色，羅伯斯表示：「以我理解，朗希為了幫助球隊會願意做任何事。如果真的要他後援，對他來說會是全新挑戰。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法