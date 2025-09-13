MLB》賈吉本季第47轟寫最狂紀錄！洋基火球男6局無安打締42年壯舉

賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今於客場與紅襪展開「基襪大戰」，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第47轟，加上上季美聯新人王火球男希爾（Luis Gil）繳出6局無失分無安打超狂優質先發，幫助洋基4：1獲勝。

1局上賈吉轟出中外野方向陽春砲，擊球初速高達112.6英哩，飛行距離更達468英呎，本季第47轟出爐，也是他生涯第362轟，正式超越名人堂神獸狄馬喬（Joe DiMaggio），獨居洋基隊史全壘打榜第4名。此外，賈吉本季在第1局敲出19轟，打破由去年的自己以及2001年「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的大聯盟單季首局最多轟紀錄。

Aaron Judge hits a homer OUT OF FENWAY pic.twitter.com/cNvOHHcUdZ — MLB （@MLB） September 12, 2025

3局上洋基靠著貝林傑敲安再下一城，而洋基先發投手希爾今天一路投完6局，用93球有54顆好球，沒有被紅襪打者敲出任何安打，投出4次三振與4次保送，沒有失分，上演6局無安打比賽。7局上洋基再添2分，7局下洋基換上克魯茲（Fernando Cruz），他在1出局後被敲出陽春砲，讓洋基無安打比賽破功。

不過最終洋基仍以4：1擊敗紅襪，希爾收下本季第4勝，防禦率也下修至2.83。希爾今天對紅襪繳出6局無安打好投，也成為自1983年萊蓋提（Dave Righetti）後，首位對紅襪投至少6局都沒被敲安的洋基投手。

洋基今天贏球後拿下2連勝，戰績來到82勝65敗，不過美東龍頭藍鳥今天也以6：1擊敗金鶯，雙方仍維持3場勝差的差距。此外，洋基今天打敗紅襪，持續在美聯外卡排名第1，領先第2的紅襪來到1.5場勝差。

希爾。（美聯社）

