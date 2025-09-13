晴時多雲

MLB》前道奇少主復活！畢爾勒回大聯盟繳5局好投 費城人分區封王M3

2025/09/13 09:47

畢爾勒。（美聯社）畢爾勒。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕費城人今迎戰皇家，賽前將前道奇冠軍右投畢爾勒（Walker Buehler）從3A拉上大聯盟，畢爾勒的費城初登板也沒令人失望，繳出5局失1分好投，幫助費城人終場8：2擊敗皇家，收下近期5連勝，穩居國東龍頭寶座。

畢爾勒（Walker Buehler）本季表現欠佳，轉戰紅襪後遭認賠釋出，之後與費城人簽下小聯盟約，今天等到回歸大聯盟的機會。開賽畢爾勒陷入亂流，單局被敲2支安打失1分，不過接下來2個半局回穩，僅被敲1支安打。

4局上2出後，畢爾勒被敲安打又投出保送，面臨得點圈失分危機，不過他成功製造外野飛球出局。5局上畢爾勒續投，2出局後投出觸身球保送，接著又被敲安打，畢爾勒再度展現大心臟，讓打者擊出滾地球出局，結束今天投球任務。

畢爾勒此役投5局用90球有59顆好球，被敲出5支安打失掉1分，投出3次三振，四壞與觸身球保送各1，防禦率降至5.29。費城人在2局下追平比分，3局下靠著哈波（Bryce Harper）2分砲領銜攻下3分，4局下與7局下再各添2分保險，奠定勝基，畢爾勒也收下本季第8勝。

費城人今天贏球，加上大都會以3：8不敵遊騎兵，也讓費城人的分區封王魔術數字來到「M3」。

