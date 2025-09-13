MLB》華裔大物0.2局狂失6分核爆！大都會吞惡夢7連敗、季後賽不保

喬納．唐。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕賽前狂吞6連敗的大都會，今天派出華裔大物喬納．唐（Jonah Tong）要力拚止敗，然而這位22歲新秀慘遭遊騎兵震撼教育，僅投0.2局狂失6分，最終大都會3：8不敵遊騎兵，狂吞7連敗的同時，季後賽資格也岌岌可危。

喬納．唐本季在小聯盟上演屠殺級表現，在8月30日迎來大聯盟初登板，對馬林魚繳出5局失4分1責失的成績單，上一戰面對紅人6局僅被敲3安，但3發都是全壘打，失掉4分責失分。

今天喬納．唐迎來生涯第3場先發，不過開賽就先投出保送，儘管馬上飆出三振，但喬納．唐還是控球不穩再送出保送，眼看接著抓下第2個出局數後有望度過危機，想不到惡夢現在才上演。喬納．唐接下來被狂敲4支安打，中間還夾著1次保送，0.2局狂失6分退場，防禦率漲至8.49。

大都會今天面對的投手，是熟悉的老同學德葛隆（Jacob deGrom），這也是他離隊後首度回到大都會主場。大都會3局上從德葛隆手中拿下3分，但德葛隆最終仍繳出7局失3分優質先發；7局上遊騎兵再添2分保險分，終場大都會仍不敵遊騎兵，吞下近期7連敗。

大都會目前戰績來到76勝72敗，目前在國聯第3張外卡只剩下1場勝差的領先，隨時都有可能被紅人與巨人拉下，季後賽資格出現巨大危機。

