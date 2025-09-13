晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》華裔大物0.2局狂失6分核爆！大都會吞惡夢7連敗、季後賽不保

2025/09/13 10:39

喬納．唐。（美聯社）喬納．唐。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕賽前狂吞6連敗的大都會，今天派出華裔大物喬納．唐（Jonah Tong）要力拚止敗，然而這位22歲新秀慘遭遊騎兵震撼教育，僅投0.2局狂失6分，最終大都會3：8不敵遊騎兵，狂吞7連敗的同時，季後賽資格也岌岌可危。

喬納．唐本季在小聯盟上演屠殺級表現，在8月30日迎來大聯盟初登板，對馬林魚繳出5局失4分1責失的成績單，上一戰面對紅人6局僅被敲3安，但3發都是全壘打，失掉4分責失分。

今天喬納．唐迎來生涯第3場先發，不過開賽就先投出保送，儘管馬上飆出三振，但喬納．唐還是控球不穩再送出保送，眼看接著抓下第2個出局數後有望度過危機，想不到惡夢現在才上演。喬納．唐接下來被狂敲4支安打，中間還夾著1次保送，0.2局狂失6分退場，防禦率漲至8.49。

大都會今天面對的投手，是熟悉的老同學德葛隆（Jacob deGrom），這也是他離隊後首度回到大都會主場。大都會3局上從德葛隆手中拿下3分，但德葛隆最終仍繳出7局失3分優質先發；7局上遊騎兵再添2分保險分，終場大都會仍不敵遊騎兵，吞下近期7連敗。

大都會目前戰績來到76勝72敗，目前在國聯第3張外卡只剩下1場勝差的領先，隨時都有可能被紅人與巨人拉下，季後賽資格出現巨大危機。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中