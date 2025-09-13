晴時多雲

台韓棒球交流 台南與樂天球團簽訂亞太棒球訓練中心合作

2025/09/13 10:18

南市體育局長陳良乾（左）與南韓樂天簽訂亞太國際棒球訓練中心場地合作契約。（圖由南市府體育局提供）南市體育局長陳良乾（左）與南韓樂天簽訂亞太國際棒球訓練中心場地合作契約。（圖由南市府體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為深化台韓國際體育交流並推動台南棒球發展，南市府體育局長陳良乾12日拜會韓國職棒樂天球團，並簽訂「亞太國際棒球訓練中心」場地合作契約，為未來長期體育交流與合作奠定基礎。

陳良乾表示，此次與樂天球團簽署契約後，雙方將推展多項具體合作計畫，包括球員與教練的交流訓練、舉辦國際友誼賽等。此協議不僅深化台韓棒球夥伴關係，也建立長期穩定的國際交流平台，為台南棒球注入更多資源與國際能見度。

陳良乾表示，台南市作為台灣棒球文化重鎮，體育局長期投入基層棒球資源，並積極建構專業訓練環境。今年，亞太國際棒球訓練中心榮獲「2025年國家卓越建設獎－最佳施工品質類特別獎」，該場地屢次承辦國際賽事，例如今年剛辦完的U12世界盃少棒錦標賽及U15亞洲青少年錦標賽，球場設施相當完善，深獲國內外球評以及觀眾肯定。這次合作除有助於推動台韓雙方友誼賽與交流培訓外，也能厚植台南棒球實力，讓選手在未來透過國際舞台持續成長。

南市府體育局表示，台南不僅擁有深厚棒球文化底蘊，也具備優質訓練設施與多元體育資源。未來將持續推動國際棒球交流，促進台韓雙方共同發展，藉由體育帶動城市能見度，並拓展國際合作契機。

南市體育局長（左3）與南韓樂天簽訂合作契約大合影。（圖由南市體育局提供）南市體育局長（左3）與南韓樂天簽訂合作契約大合影。（圖由南市體育局提供）

南市體育局訪團瞭解南韓樂天球場草地保養情形。（圖由南市體育局提供）南市體育局訪團瞭解南韓樂天球場草地保養情形。（圖由南市體育局提供）

