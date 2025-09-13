新竹之光拳擊女王陳念琴 奪世錦賽女子65公斤銅牌

新竹之光拳擊女王陳念琴再次在世錦賽女子65公斤奪銅牌，展現堅強的拳擊實力。（陳念琴提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市之光「拳擊女王」陳念琴今天（13日）在世界拳擊錦標賽女子65公斤級賽事中奪銅牌，再次為台灣爭光。陳念琴曾於2018年世錦賽奪金、2024年巴黎奧運摘銅，如今再次在世錦賽中奪銅，展現拳擊女王實力，除是新竹之光，更是台灣之光。

陳念琴同時也是新竹市第4屆青年事務委員會的學者專家代表，以運動員的視角鼓勵青年，鼓勵青年勇敢發聲、參與公共事務。陳念琴更在今年元旦升旗典禮的開場活動中領唱國歌，陳念琴去年勇奪2024巴黎奧運拳擊女子66公斤級銅牌，是竹市第一面奧運拳擊獎牌，展現堅強的拳擊實力，被封為拳擊女王實至名歸。

陳念琴再次於世錦賽中奪牌也鼓舞青年，陳念琴的拳擊之路都在新竹市成長，從國中到高中及清華大學，展現拳擊毅力與奮戰精神，先前也曾因身體健康亮紅燈，在拳擊之路面臨低潮，但她靠著堅強的毅力及運動精神，終在拳擊擂台上發光發熱，而私底下的陳念琴個性開朗幽默，面對青年學子時，也以自身經驗分享，是青年學習典範之一。

