晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

香港賽》差點！林湘緹鏖戰3局無緣扳倒中國韓悅 止步女單4強

2025/09/13 11:31

香港賽》差點！林湘緹鏖戰3局無緣扳倒中國韓悅 止步女單4強林湘緹。（資料照）

〔記者林岳甫/綜合報導〕中租女將林湘緹今天在超級500系列香港羽球公開賽女單4強，可惜決勝局關鍵時刻未能發揮，最終以21：14、19：21、19：21不敵世界排名第3的中國好手韓悅，無緣改寫個人在500等級賽事最佳。

世界排名24的林湘緹首輪逆轉世界排名11的泰國好手革通（Supanida Katethong），終結對戰3連敗，16強打敗丹麥選手雅各布森（Julie Dawall Jakobsen），昨則3局力退世界排名第9的日本美少女宮崎友花，終結對戰3連敗，繼去年南韓公開賽，生涯二度挺進500等級的女單4強。

韓悅是去年香港賽冠軍，本季奪亞錦賽、馬來西亞大師賽、中國公開賽亞軍，而林湘緹曾在今年法國奧爾良大師賽打贏韓悅，對戰仍以1勝2敗居下風。

林湘緹第1局很快就進入狀況，一路維持領先成功先下一城。林湘緹第2局先掉3分，她連得7分反擊，並以11：5進入技術暫停，只是韓悅10：14落後連得6分超前，再來林湘緹雖然追成平手，但關鍵球就是失誤收場，面臨18：20落後，即使主動攻擊化解1個對手局點，無奈下一球就掛網收場，韓悅扳回一城。

林湘緹決勝局以11：8進入技術暫停，不過韓悅換邊後連追4分先超前，林湘緹也有所回應再度握有16：14，可惜關鍵時刻穩定性不足，韓悅打出一波5：1攻勢，林湘緹即使化解一個賽末點，再來卻因回球過短，無緣勝利。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中