香港賽》差點！林湘緹鏖戰3局無緣扳倒中國韓悅 止步女單4強

〔記者林岳甫/綜合報導〕中租女將林湘緹今天在超級500系列香港羽球公開賽女單4強，可惜決勝局關鍵時刻未能發揮，最終以21：14、19：21、19：21不敵世界排名第3的中國好手韓悅，無緣改寫個人在500等級賽事最佳。

世界排名24的林湘緹首輪逆轉世界排名11的泰國好手革通（Supanida Katethong），終結對戰3連敗，16強打敗丹麥選手雅各布森（Julie Dawall Jakobsen），昨則3局力退世界排名第9的日本美少女宮崎友花，終結對戰3連敗，繼去年南韓公開賽，生涯二度挺進500等級的女單4強。

韓悅是去年香港賽冠軍，本季奪亞錦賽、馬來西亞大師賽、中國公開賽亞軍，而林湘緹曾在今年法國奧爾良大師賽打贏韓悅，對戰仍以1勝2敗居下風。

林湘緹第1局很快就進入狀況，一路維持領先成功先下一城。林湘緹第2局先掉3分，她連得7分反擊，並以11：5進入技術暫停，只是韓悅10：14落後連得6分超前，再來林湘緹雖然追成平手，但關鍵球就是失誤收場，面臨18：20落後，即使主動攻擊化解1個對手局點，無奈下一球就掛網收場，韓悅扳回一城。

林湘緹決勝局以11：8進入技術暫停，不過韓悅換邊後連追4分先超前，林湘緹也有所回應再度握有16：14，可惜關鍵時刻穩定性不足，韓悅打出一波5：1攻勢，林湘緹即使化解一個賽末點，再來卻因回球過短，無緣勝利。

