體育 棒球 MLB

MLB》山本由伸7局10K好投問天！道奇延長10局遭巨人再見滿貫砲落敗

2025/09/13 12:58

山本由伸。（路透）山本由伸。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇巨人系列賽首戰，日本強投山本由伸與42歲塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）今都繳出7局失1分超優質先發卻都無關勝負。而雙方鏖戰至延長賽10局下，巨人最終用再見滿貫砲，以5：1擊敗道奇。

山本由伸開賽就先飆出三振，不過接著投出保送，接著被阿德梅斯（Willy Adames）敲出中外野平飛二壘安打，失掉1分。而道奇打線前6局都遭到韋蘭德（Justin Verlander）封鎖，直到7局上首名打者康佛托（Michael Conforto）敲出陽春砲，道奇1：1追平比分。

2出局後羅特維特（Ben Rortvedt）敲出二壘安打，此時巨人選擇敬遠大谷翔平，繼續讓韋蘭德面對貝茲（Mookie Betts），結果韋蘭德成功讓貝茲擊出飛球出局。韋蘭德此役7局被敲4安失1分，投出4次保送與4次三振，防禦率3.94。

經過首局失分後，山本由伸回穩連續解決巨人20名打者，最終投完7局用101球，只被敲1支安打，投出1保送失1分，狂飆10次三振追平生涯新高，防禦率下修至2.66。山本由伸已經連續3場比賽都至少投滿7局且飆出10K，但最終都無緣奪勝。

道奇8、9兩局都未能得分，9局下巨人攻佔1出局滿壘，佛羅雷斯（Wilmer Flores）敲出中外野飛球出局，三壘上的代跑麥克雷（Grant McCray）準備衝回本壘拿下再見分，但道奇中外野手帕赫斯（Andy Pages）上演雷射肩美技，將跑者刺殺在本壘，雙方進入延長賽。

10局上道奇首名打者大谷翔平再度遭敬遠，下一棒貝茲敲出右外野飛球出局，二壘上的羅特維特要推進至三壘，卻遭巨人右外野手麥克雷回敬雷射肩美技刺殺，接著佛里曼（Freddie Freeman）也敲出滾地出局，道奇再度無功而返。

10局下，巨人1出局三壘有人機會，道奇換上終結者史考特（Tanner Scott）接替登板，面對李政厚，史考特讓他擦棒被捕遭到三振，然而三壘審卻認為這球並沒有直接接捕，因此改判成界外球，最終李政厚選到保送。道奇此時選擇再敬遠形成滿壘，最終史考特遭到貝利（Patrick Bailey）再見滿貫砲，道奇敗給巨人中止4連勝。

道奇與教士今天都輸球，兩隊仍維持2.5場勝差；至於巨人今天贏球後，目前距離國聯第3張外卡的大都會僅剩0.5場勝差，相當有機會擠下大都會拿下季後賽門票。

