新北市長盃原民棒球錦標賽開打 11隊180名好手爭奪10萬5千元獎金

新北市原住民族行政局主辦的「市長盃原住民族棒球錦標賽」今（13日）在三重大都會棒球場開打。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市原住民族行政局主辦的「市長盃原住民族棒球錦標賽」今（13日）在三重大都會棒球場開打，賽事為期兩天，於中山球場、大都會球場及重新棒球場同步進行，共吸引11支隊伍、逾180名好手齊聚角逐，爭奪最高榮耀與總額10萬5000元獎金，富邦悍將啦啦隊也到場熱情開場炒熱氣氛。

原民局主任秘書吳國譽指出，市長盃原住民棒壘球賽邁入第五屆，賽事延續以往也提供豐厚的獎金。他也說，國家隊棒壘球選手中，族人比例超過85％，仍有許多值得被看見、持續投入的選手。此次賽事以全民運動為主軸，希望即使未進國家隊或職業賽，大家仍能保持棒球魂，踴躍參賽，為新北加油。

吳國譽表示，「新北市市長盃原住民族運動系列賽事」自8月籃球邀請賽開打後持續升溫，除13、14日兩天的市長盃原住民族棒球錦標賽外，20日將舉行傳統射箭邀請賽於鹿角溪射箭場登場，27、28日則辦理慢速壘球邀請賽，於重新慢壘球場A、B及重新棒球場開打。

原民局補充，邁入第五屆的市長盃原住民族棒球賽，再次吸引眾多熟面孔踴躍參賽。上屆男子組冠軍「狂野隊」以衛冕者之姿回歸，挑戰連霸成為焦點；首次參賽的「Skywalkers 天行者」雖成立僅三年，但長期投入各類棒球賽事、假日苦練累積經驗，此次信心滿滿，盼展現高水準表現。

原住民族行政局主任秘書吳國譽開球。

（記者羅國嘉攝）

