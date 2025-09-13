PLG》不去洋基！昔最強高中生陳將双加盟領航猿

桃園璞園領航猿今宣布與陳將双完成簽約。（球團提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕桃園璞園領航猿今宣布與陳將双完成簽約，他將於2025–26賽季披上領航猿戰袍出戰P. LEAGUE+及EASL賽事，為領航猿後場實力注入新血。

23歲陳將双自國中起即展現籃球天賦，2018年率金華國中奪國中聯賽總冠軍與個人MVP殊榮，隨後赴美就讀橡樹山學院（Oak Hill Academy），因疫情返台並加入光復高中，於2022年HBL冠軍賽絕殺奪冠，且榮獲冠軍賽MVP與人氣王。

大學期間就讀世新大學，菜鳥賽季即奪下UBA新人王，展現高度潛力，2024年於中國CBA選秀首輪第8順位獲南京同曦青睞，簽下3年約並前往中國發展，雖在南京同曦出賽機會有限，多數時間在發展聯盟調整與累積經驗，合約於2025年夏季提前終止，恢復自由身。

領航猿副領隊暨發言人陳信安表示：「陳將双的加盟，不僅強化了領航猿的後場陣容，也帶來HBL、UBA與CBA經歷中的豐富磨練，他兼具速度、控球及進攻靈活性，更具有拚戰精神與領袖特質，期待能為領航猿後場帶來更多刺激與節奏控制。」

