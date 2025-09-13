晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

路跑》台北城市路跑週日登場 日本奧運名將分享備賽心法

2025/09/13 13:06

2025 Panasonic台北城市路跑賽明天登場（官方提供）2025 Panasonic台北城市路跑賽明天登場（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025 Panasonic台北城市路跑賽將於明在總統府前熱血開跑，為了迎接一年一度的賽事，Panasonic今年特別邀請前倫敦奧運5千及1萬公尺日本國家代表、現任日本松下女子田徑隊的吉川美香教練遠從日本來台，於賽前一天與跑者進行5公里Shakeout Run，並在活動現場近距離互動、交流備賽心得，為參賽者注入滿滿能量。

在交流會上，主持人田鴻魁與吉川美香教練共同登台，透過親身經歷鼓勵跑者，場面熱絡且充滿啟發。吉川教練回顧自己從小學開始比賽，因不服輸而努力訓練，拿下第一名並從此愛上跑步，認為跑步是一件非常有趣的事，可以帶來愉悅和興奮的情緒；而談及持續跑下去的動力時，吉川教練表示，在職業隊時參與國際級賽事的寶貴經驗，都是讓她繼續努力的動力來源；而現在退役後她也時常透過旅跑感受世界各地的城市生活，體驗跑步的無窮魅力；針對跑者們最關心的備賽問題，吉川教練也毫不藏私地分享訓練經驗，建議跑者們在賽前兩週開始進行碳水與水份的攝取管理，並保持心態放鬆，避免過度訓練，才能以最佳狀態迎接比賽。

提及賽場上或是訓練中遇到的挫折，田鴻魁則表示，在2022年的一場賽事中，曾因配速過快導致體力透支，差點無法完賽，而正是這次經驗讓他領悟，跑步不僅是追求成績，更重要的是調整心態、享受過程。此外，跑者們也相當好奇，田鴻魁和吉川教練是如何平衡家庭、工作以及跑步三者之間的關係？田鴻魁笑著說：「只要在人生的不同階段確定優先順序，妥善分配時間，就能找到最適合自己的生活節奏。」

隨著交流會進入尾聲，吉川也談到了她對台灣的第一印象：她對台北街道的風貌與跑者的熱情深感驚喜與感動，也期盼透過這次賽事，能促進台日之間更深層次的跑步文化交流。值得一提的是，吉川教練也將參加本次12.5公里競賽組，屆時將與眾多跑者一同並肩奔跑。Panasonic今年再次號召超過萬名跑者齊聚總統府凱道前，實踐「想得美，不如跑得好！Better Life, Better Run！」的核心理念。

2025 Panasonic台北城市路跑賽明天登場（官方提供）2025 Panasonic台北城市路跑賽明天登場（官方提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中