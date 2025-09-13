路跑》台北城市路跑週日登場 日本奧運名將分享備賽心法

2025 Panasonic台北城市路跑賽明天登場（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025 Panasonic台北城市路跑賽將於明在總統府前熱血開跑，為了迎接一年一度的賽事，Panasonic今年特別邀請前倫敦奧運5千及1萬公尺日本國家代表、現任日本松下女子田徑隊的吉川美香教練遠從日本來台，於賽前一天與跑者進行5公里Shakeout Run，並在活動現場近距離互動、交流備賽心得，為參賽者注入滿滿能量。

在交流會上，主持人田鴻魁與吉川美香教練共同登台，透過親身經歷鼓勵跑者，場面熱絡且充滿啟發。吉川教練回顧自己從小學開始比賽，因不服輸而努力訓練，拿下第一名並從此愛上跑步，認為跑步是一件非常有趣的事，可以帶來愉悅和興奮的情緒；而談及持續跑下去的動力時，吉川教練表示，在職業隊時參與國際級賽事的寶貴經驗，都是讓她繼續努力的動力來源；而現在退役後她也時常透過旅跑感受世界各地的城市生活，體驗跑步的無窮魅力；針對跑者們最關心的備賽問題，吉川教練也毫不藏私地分享訓練經驗，建議跑者們在賽前兩週開始進行碳水與水份的攝取管理，並保持心態放鬆，避免過度訓練，才能以最佳狀態迎接比賽。

提及賽場上或是訓練中遇到的挫折，田鴻魁則表示，在2022年的一場賽事中，曾因配速過快導致體力透支，差點無法完賽，而正是這次經驗讓他領悟，跑步不僅是追求成績，更重要的是調整心態、享受過程。此外，跑者們也相當好奇，田鴻魁和吉川教練是如何平衡家庭、工作以及跑步三者之間的關係？田鴻魁笑著說：「只要在人生的不同階段確定優先順序，妥善分配時間，就能找到最適合自己的生活節奏。」

隨著交流會進入尾聲，吉川也談到了她對台灣的第一印象：她對台北街道的風貌與跑者的熱情深感驚喜與感動，也期盼透過這次賽事，能促進台日之間更深層次的跑步文化交流。值得一提的是，吉川教練也將參加本次12.5公里競賽組，屆時將與眾多跑者一同並肩奔跑。Panasonic今年再次號召超過萬名跑者齊聚總統府凱道前，實踐「想得美，不如跑得好！Better Life, Better Run！」的核心理念。



