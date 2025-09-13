晴時多雲

體育 競技運動

田徑世錦賽》波爾特不看好萊爾斯100M衛冕 點名2人在飛人大戰勝出

2025/09/13 13:28

萊爾斯。（資料照）萊爾斯。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕東京世界田徑錦標賽今天正式登場，「牙買加閃電」波爾特（Usain Bolt）也在賽前分享自己預測，他坦言自己並不看好美國快腿萊爾斯（Noah Lyles）能在男子100公尺衛冕，而是點名同胞湯普森（Kishane Thompson）及席維爾（Oblique Seville）能摘金。

萊爾斯在上屆布達佩斯世錦賽囊括男子100、200公尺金牌，在巴黎奧運也摘下100公尺金牌，被視為本屆東京世錦賽奪金熱門，他此行目標也志在完成連霸。

但紀錄保持人波爾特不認為萊爾斯能成功衛冕，他認為湯普森和席維爾更具冠軍相，「他們沒理由不拿下前兩名，因為他們跑出今年全世界最快的成績，而且他們一直表現得不錯，關鍵就在於他們能否執行策略，無視外界的評價，我對他們非常有信心。」

湯普森在去年巴黎奧運拿下100公尺銀牌，6月的牙買加田徑錦標賽跑出9秒75，是今年全世界最快的成績，至於席維爾在去年巴黎奧運跑出生涯最快的9秒81，雖未登上頒獎台，但表現備受外界期待，7月賽事還跑出今年第三快的9秒82。

波爾特曾在2009年柏林世錦賽100公尺跑出9秒58、200公尺19秒19，迄今兩項成績仍是世界紀錄，對於高懸15年的紀錄是否有機會被打破，他淡然表示，「我覺得現在有人能破，雖然紀錄總有一天會破，但不會是現在。」

