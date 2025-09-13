晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》苦！山本由伸豪寫道奇隊史100年超狂偉業 連3戰飆10K卻拿0勝

2025/09/13 13:41

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天面對巨人繳出7局失1分好投，無奈退場時兩隊1：1平手，山本由伸無緣本季第12勝。山本近期可說是繳出宰制級表現，寫下百年隊史紀錄。

山本由伸首局投出保送後挨阿德梅斯（Willy Adames）中外野平飛二壘安打，失掉1分，之後連續解決巨人20名打者，最終投完7局用101球，只被敲1支安打，投出1保送失1分，狂飆10次三振追平生涯新高，防禦率下修至2.66。

山本由伸前一戰面對金鶯，一度上演8.2局無安打，可惜被哈勒戴（Jackson Holliday）敲出陽春砲破功，但仍繳出8.2局失1分、10次三振的超好投。今天山本再繳7局1安打好投，成為自1925年凡斯（Dazzy Vance）後，道奇隊史首位連續2場至少投7局且只被敲1安的投手。

山本由伸近況絕佳，近5場先發合計35.2局狂飆42次三振，防禦率僅2.02；山本由伸更是已經連續3場比賽都至少投滿7局且飆出10K，但最終都無緣奪勝。今天道奇與巨人鏖戰至延長賽10局下，最終明星終結者史考特（Tanner Scott）遭到巨人貝利（Patrick Bailey）再見滿貫砲，以1：5輸球。

