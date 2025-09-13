晴時多雲

體育 籃球 其它

運動部》部長李洋現身桃園 挺總統盃3x3籃球賽

2025/09/13 13:43

李洋現身桃園挺總統盃3x3籃球賽。（運動部提供）李洋現身桃園挺總統盃3x3籃球賽。（運動部提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕運動部長李洋今日親臨「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」北區預賽，為全台分區規模最大的357隊球員加油打氣，爭取前進凱達格蘭大道決賽及爭奪總獎金178萬元的殊榮。 

李洋表示，此次賽事是運動部成立後辦理的第一個全民賽事活動，特別感謝桃園市政府的協助，借用桃園高中光電籃球場做為比賽場地。

此外，李洋表示，運動部成立後，將由6個面向著手推動運動發展，今日3x3籃球運動就是落實全民運動的一環，期盼藉由競賽活動的方式，讓全民從中體驗運動帶來的樂趣，養成終身參與及觀賞運動比賽的習慣，擴大全國運動人口，進一步培育優秀競技運動人才。

北區預賽公開男子組預期會是超級戰區，曾打過職籃、SBL及UBA公開一級的戰將重出江湖，ABSOLUTE 3x3聯盟代表強權「台北戰馬」、本季大專聯賽二級冠軍中興大學主力班底「呼呼大睡」紛紛參戰，曾效力SBL的名將尚韋帆、張羽霖也分頭出擊，值得拭目以待。

女子組同樣精彩可期，公開組WSBL球員羅培儀掛帥的「桃園市」、退役選手羅巧惠與李婧寧掛陣的「喔密斗腐」，以及各大3x3賽場常勝軍「賴著你德分」、「巧遇蘋果」等都不缺席，UBA一級勁旅北市大兵分多路、臺灣體大跨區踢館同樣來勢洶洶。

李洋期盼透過總統盃3x3籃球賽讓大朋友、小朋友再次愛上籃球運動，體驗運動樂趣，讓運動逐漸成為每個人的生活。

李洋現身桃園挺總統盃3x3籃球賽。（運動部提供）李洋現身桃園挺總統盃3x3籃球賽。（運動部提供）

李洋現身桃園挺總統盃3x3籃球賽。（運動部提供）李洋現身桃園挺總統盃3x3籃球賽。（運動部提供）

李洋現身桃園挺總統盃3x3籃球賽。（運動部提供）李洋現身桃園挺總統盃3x3籃球賽。（運動部提供）

