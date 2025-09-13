晴時多雲

MLB》關鍵誤判後...21億史考特挨再見滿貫砲 道奇主帥很不滿（影音）

2025/09/13 14:07

〔體育中心/綜合報導〕道奇休季以4年7200萬美元（約新台幣21.3億）簽下的明星終結者史考特（Tanner Scott），今天遭巨人敲出再見滿貫砲。然而在這之前，卻發生一個關鍵誤判，賽後也讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）非常不滿。

10局下巨人1出局三壘有人機會，道奇換上終結者史考特（Tanner Scott）接替登板三振李政厚，然而原本主審判定這是一次擦棒擦棒被捕，但隨後認為這球並沒有直接接捕，因此改判成界外球，李政厚死裡逃生後選到保送。道奇此時選擇再敬遠形成滿壘，最終史考特遭到貝利（Patrick Bailey）再見滿貫砲，防禦率漲至5.01。

這個爭議判決讓羅伯斯非常不滿，他在賽後直言：「我看了重播，那球根本從頭到尾都沒有落地，那是一個非常關鍵的出局數。接著Tanner的偏高速球被打成全壘打，這兩件事同時發生真的很不幸。」

對於再度放火的史考特，羅伯斯表示：「無論在什麼情況下，只要失分，心情一定很差。他是我們在關鍵時刻會用到的投手之一，外界有很多雜音，但我們球隊，包括我在內所有人都相信他。我們必須繼續給予他信任，這很重要，我們還是需要他，這是事實。」

史考特挨再見滿貫砲。（美聯社）

