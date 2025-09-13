晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》道奇史考特挨再見滿貫苦嘆「很悲哀」 山本由伸問天有話要說

2025/09/13 14:27

史考特。（路透）史考特。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇明星終結者史考特（Tanner Scott）今天遭巨人敲出再見滿貫砲，再度砸鍋的他賽後也感嘆，今年是他生涯最糟糕的一個賽季。

10局下巨人1出局三壘有人機會，道奇換上終結者史考特（Tanner Scott）接替登板三振李政厚，然而原本主審判定這是一次擦棒擦棒被捕，但隨後認為這球並沒有直接接捕，因此改判成界外球，李政厚死裡逃生後選到保送。道奇此時選擇再敬遠形成滿壘，最終史考特的失投97英哩速球遭到貝利（Patrick Bailey）再見滿貫砲，防禦率漲至5.01。

史考特賽後坦言，自己的速球今年不斷挨打，無論是在進壘點與投球機制上都出了問題，自己也必須繼續努力調整，「這實在是爛透了，去年我相當倚賴我的速球，但今年我就不斷地挨打，完全找不到好的進壘點。」

史考特語氣中帶著明顯的挫敗感，「今天我再次成為了輸球的原因，這種事一而再再而三地發生，真的讓我感到很厭倦，真的太悲哀了。今年是我生涯至今最糟糕的一年，我不知道該怎麼辦，但必須盡快改善與調整，把焦點放在下一場比賽。」

今天先發7局只被敲1支安打，狂飆10次三振但仍無關勝敗的日本強投山本由伸，賽後也對史考特表達支持，「他是實力很強的選手，所以對他而言一定更辛苦。這種時候更需要隊友互相幫助，我相信他真的很難熬，但我們大家一起幫忙扛下來。」

