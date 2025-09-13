晴時多雲

體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》直落四不敵山東魏橋隊友王楚欽 林昀儒連兩年止步8強

2025/09/13 14:32

林昀儒直落四不敵中國名將王楚欽，無緣晉級4強。（取自WTT官網）林昀儒直落四不敵中國名將王楚欽，無緣晉級4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮/綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在2025年WTT澳門冠軍賽男單8強賽，以0:4不敵世界排名第2的中國名將王楚欽，苦吞對戰4連敗，連續兩年止步8強。

世界排名11的林昀儒生涯和王楚欽交手以3勝9負居下風，今年的亞洲盃4強戰和杜哈世錦賽8強戰也都吞下敗仗，上一次打敗王楚欽已經是2023年法蘭克福冠軍賽4強戰以4:2逆轉。

面對山東魏橋隊友王楚欽，林昀儒首局在開局0:4落後下，一度追到3:4，但在4:6時被對手反拉得手連丟4分，6:11讓出。

次局，戰況跌宕起伏，林昀儒開局6:2領先下連丟5分，反倒以6:7落後，隨後雙方纏鬥至9平，關鍵時刻，小林反手接發球失誤，隨後王楚欽正手搶攻得手，小林9:11再丟1局。

連丟2局的林昀儒，第3局克服開局2:7落後，先追到6:7逼出對手暫停，隨後在9:10逆境下又化解對手2個局點，追至12平，無奈決勝關頭先被王楚欽接發球擰出幸運擦邊球，12:14飲恨。小林在第4局開局雖連丟4分，但他沒有放棄，一度追到8:9，在8:10絕境下又奮力救回兩個賽末點，不過最終還是被王楚欽連續搶攻得手，10:12再度吞敗。

