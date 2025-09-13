晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動

田徑》曾被波爾特看好的美國怪物少年 藥檢未過被禁賽4年

2025/09/13 14:50

奈頓。（資料照）奈頓。（資料照）

〔記者吳孟儒/綜合報導〕曾被「牙買加閃電」波爾特（Usain Bolt）看好的美國飛毛腿奈頓（Erriyon Knighton），因藥檢未過，確定被禁賽4年，美好前景瞬間蒙上陰影。

21歲的奈頓在3年前以19秒49成績，締造U20男子200公尺世界紀錄，2023年布達佩斯田徑世錦賽拿下200公尺銀牌，去年巴黎奧運更拿下第4名，未來表現備受期待。

未料奈頓卻陷入禁藥風波，他在去年3月26日的檢測中因類固醇物質群勃龍呈現陽性反應，隨後立即向美國仲裁法庭提出裁決，而後者在巴黎奧運美國選拔賽開始前的6月19日前裁決，認為奈頓屢行舉證責任，對禁藥物質使用沒有缺失，因此不禁賽。

奈頓雖得以順利參加巴黎奧運，但世界田徑總會和世界禁藥組織向國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，要求撤銷原本判決，要求對奈頓執行4年禁賽處分，其理由在於奈頓提交的證據並未達到所需的來源證明。CAS也在6月舉辦聽證會，儘管奈頓稱因為使用受污染的食物，造成藥檢沒過，但CAS以科學證據為準，認為沒有證據能證明奈頓所食用的食物含有足以讓他藥檢呈現陽性反應的說法。

奈頓的禁賽處分將從9月12日正式開始，並扣除從去年4月12日至6月19日的已執行的臨時禁賽期間，另外，他在去年3月26日至4月12日取得的成績也將取消。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中