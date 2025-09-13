晴時多雲

台維斯盃》台灣一哥曾俊欣橫掃挪威客軍 雙方首日扳成平手

2025/09/13 15:18

曾俊欣。（記者林正堃攝）曾俊欣。（記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年台維斯盃世界一級賽事「台挪之戰」，本週末在台北市網球中心進行。第二點單打「台灣一哥」曾俊欣強力把關，跨盤橫掃7局奠定勝基，終挾6：1、6：1擊退杜拉索維奇（Viktor Durasovic），力助地主以點數1：1扳平難纏的挪威客軍。

儘管首點單打吳東霖力戰3盤遭到年輕「重砲手」謝爾（Nicolai Budkov Kjaer）逆襲，手感發燙的曾俊欣適時挺身而出，次點單打面對杜拉索維奇4：0順利開局，挾絕對優勢先馳得盤之後，本週ATP世界男單排名120的台將乘勝追擊，又連破帶保取得5：0聽牌，並重挫排行246的對手士氣，總計曾俊欣僅花54分鐘直落二出線，也把壓力丟還給挪威隊。

雖然擁有3座大滿貫亞軍的挪威名將魯德（Casper Ruud）並未來台參戰，這支北歐勁旅實力堅強，我國週日關鍵雙打將派出左右開弓的何承叡／莊吉生，對決謝爾／拉索維奇；至於最後兩點單打，暫定曾俊欣強碰去年溫布頓錦標賽青少男單冠軍謝爾、吳東霖單挑拉索維奇，全隊期許捍衛主場，能從5戰3勝賽制逆轉出線。

曾俊欣。（記者林正堃攝）曾俊欣。（記者林正堃攝）

曾俊欣。（記者林正堃攝）曾俊欣。（記者林正堃攝）

挪威選手杜拉索維奇。（記者林正堃攝）挪威選手杜拉索維奇。（記者林正堃攝）

