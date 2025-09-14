道奇名投克蕭強碰巨人、U18季軍戰台韓大戰 今日賽事預告與轉播

劉任右。（資料照，棒協提供）

大聯盟轉播方面，道奇在客場面對巨人，道奇名投克蕭（Clayton Kershaw）掛帥先發，巨人推出當家強投韋伯（Logan Webb）。

U18世界盃，台灣隊將季軍戰碰上南韓，台灣隊預計派出劉任右先發掛帥，再度對上南韓。而地主日本隊將在決賽再度強碰美國。台灣小將們將力爭銅牌，敬請鎖定轉播。

中職今天有3場比賽，樂天桃猿在大巨蛋面對中信兄弟，桃猿推出本土右投陳克羿，兄弟則派出本土左投魏碩成；台鋼雄鷹在澄清湖球場面對富邦悍將，台鋼推出左投江承諺，面對富邦洋投魔力藍；統一獅在新莊球場面對味全龍，獅隊推出本土右投郭俊麟，迎戰味全土投曹祐齊。

MLB

09：00 巨人 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育1台、華視

08：35 洛磯 VS 教士 愛爾達體育2台

U18世界盃棒球賽

10：00 季軍賽 台灣 VS 南韓

15：00 冠軍賽 美國 VS 日本

轉播：緯來體育、愛爾達體育4台、東森洋片

WTT冠軍賽 澳門站

12：00 四強 愛爾達體育3台

18：00 女單決賽 愛爾達體育4台

19：00 男單決賽 愛爾達體育4台

香港羽球公開賽

14：00 決賽 愛爾達體育3台

日職

13：00 西武獅 VS 日本火腿 DAZN 1、DAZN 3

中職

14：00 中信兄弟 VS 樂天桃猿 DAZN 2

16：00 味全龍 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育2台

16：00 富邦悍將 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育1台、博斯運動一台

英超

20：50 伯恩利 VS 利物浦 第4輪

23：20 曼城 VS 曼聯 第4輪

轉播：愛爾達體育1台

