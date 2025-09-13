中職》對龍潭「戰場」印象深 勞勃還笑言：吳念庭好像比他爸強

勞勃（右）。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼雄鷹「正港鷹雄」主題日，週末兩天邀請前兄弟象、待過台灣大聯盟勇士、太陽和雷公的傳奇洋投勞勃（Rob Wishnevski）擔任嘉賓。

勞勃今攜家帶眷到球場，和洪一中、路易士等前隊友相見歡。勞勃直言，當年的兄弟象聚集一群很棒的選手，對待他或路易士等洋將也像家人，而球迷也都會傳訊更新這些隊友們近況，因此他都知道。

勞勃主動問洪總當年春訓的龍潭球場，得知目前當地改建為名人堂大飯店。勞勃笑說：「以前在那邊的兩週春訓堪稱艱困，有點像戰場一樣，大家睡通鋪、吃完一碗飯就準備練球，回到台北才終於睡到床。」

勞勃和幾位教練敘舊，也不忘關心吳復連的兒子吳念庭，和吳念庭也交談許久。勞勃笑說：「我跟洪總說，吳復連的這個兒子，搞不好打得比爸爸還要好。當年的吳復連守備能力很強，不管什麼球來都接得到、能製造雙殺，且是領導者角色，但他的兒子有更好的身材構造。」

勞勃透露，家人本來有聽聞當年他在台灣的事蹟，但實際來台，看到這幾天球迷時常和他要簽名，才更覺得原來他在台灣那麼受歡迎。勞勃還透露，有計劃週一要體驗台灣的高鐵，並希望赴台北時能造訪兄弟飯店，和前領隊洪瑞河碰面。

