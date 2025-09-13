中職》「劈腿」美技屢救隊友 顏郁軒紮實一壘守備有成因

顏郁軒。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕選秀兩度落選、自培出身的顏郁軒，近期逐漸得到先發機會，且棒次越來越靠前，昨出戰富邦悍將，是他一軍生涯首度擔任先發第4棒，今天也持續擔任第4棒、一壘手。

台鋼仍在二軍磨練期間，顏郁軒就有不少出賽機會，而他在一壘位置的守備能力有目共睹，不僅多次上演「劈腿」補救內野隊友的傳球，守備靈活度跟機警程度，也被總教練洪一中誇過。

請繼續往下閱讀...

被問及守備紮實的原因，顏郁軒說，很可能是他從國小就守一壘的關係，他說：「國小有短暫守過一下子外野、也當過投手，但之後投球投不準，可能守外野時教練也覺得我守不好，就都還是回去當一壘手。」

顏郁軒的守備觀念，也曾被洪總讚許過「頭腦清楚」。顏郁軒透露，有些狀況是以前看過陳俊秀等職棒學長的比賽影片，自己有記起來，萬一是自己遇到時能夠怎麼做。

也因自小專職一壘手，顏郁軒需要拿出更佳的打擊成績，才能得到一席之地。顏郁軒說：「其實不管守哪裡，現代棒球本來就是都要以打擊為重，因此，花在打擊時間本來就多，也不會因此多太多壓力。季中其實不太看數據，目標一樣把球打強、打平。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法