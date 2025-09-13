MLB》大谷翔平開選球眼成日本第一人！巨人主帥談2度敬遠「專注贏球」

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以1：5不敵巨人，日本二刀流球星大谷翔平2打數獲得1次四壞球保送和2次敬遠，他也成為大聯盟史上首位單季保送破100次的日本球員。對於賽事後半段連續敬遠大谷，巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後表示，他們就是專注贏下比賽。

大谷翔平首局首打席敲出二壘滾地球遭刺殺，3局上再度對決42歲塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander），大開選球眼獲得四壞球保送，單季百次保送達陣，第5局擊出中外野飛球出局，7、10兩局都在壘上有人時被敬遠。大谷翔平此役2打數無安打，獲得3次保送，打擊率降至0.279，但上壘率升至0.393，OPS為1.000。

大谷翔平生涯首度達成單季百次保送，目前累積102次，持續刷新個人生涯單季最佳，大谷曾在2021年寫下單季96次四壞球，這同時也是日本選手史上首次單季達成100次四壞球的紀錄。

大谷翔平曾在達成生涯第1000安里程碑時表示：「我認為第一棒最重要的就是能否選到四壞球。技術層面來說，當球不太進入好球帶時，能忍住不揮棒，這是在打席裡最重要的事。」

巨人總教練梅爾文賽後被問及是否刻意在關鍵時刻避開與大谷對決，他表示：「我們今天專注贏下比賽，大家都清楚自己所處的局勢，因此把焦點放在取勝，結果也如願出現。」

