U18世界盃》金牌戰相隔10年的「美日大戰」 衛冕軍日本有大難題

〔體育中心／綜合報導〕2025年U18世界杯棒球賽超級循環賽戰，美國隊今天全場敲13支安打，加上兩任投手封鎖對方打線，美國隊最終以7比0完封波多黎各。明天金牌戰將上演「美日大戰」，這也是雙方相隔10年再度於決賽爭冠。但日本隊在U18賽史過去三度遇到美國都輸球。

美國隊先發投手沙曼（Matthew Sharman）主投6局賞4次三振，僅被敲2安無失分，丟2次保送。美國隊第二任投手科寧格（Cole Koeninger）後援1局無失分守成。包含昨晚面對南韓隊，美國隊投手群連兩天完封對手、近14局都沒有失分。

IBAF世界青棒錦標賽自2013年改制為U18世界盃棒球賽後，美國隊在過去6屆賽事奪4冠。今年是美國隊自2022年後再度殺進決賽。當年美國隊擊敗台灣隊奪冠。

日本隊在2023年U18世界盃擊敗台灣隊，首度摘得U18世界盃冠軍。今年是日本隊史第六度闖進決賽。

不過，日本隊在U18世界盃賽史上（包含改制前），曾三度在冠軍戰碰上美國隊，包含1982年、2013年、2015年都輸球。明天將是雙方相隔10年再度於決賽爭金。

美國隊在本屆U18世界盃展現強大的投手群，合計54局失掉10分（5分自責）、團隊投手防禦率僅0.65，是本屆賽事最佳。

