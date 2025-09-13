中職》鄭浩均投完5局無安打下二軍 王建民再談「美美使用法」

鄭浩均。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟「美美」鄭浩均今年剛從韌帶置換（TJ）手術復出，目前一軍累計11場先發的投球局數近55局，在上一場先發投5局繳出未被敲安打飆7K的內容後下二軍調整，投手教練王建民表示，目前美美的恢復期就是要拉長一點，若兄弟之後打進季後賽，一定會在那之前安排他在一軍或二軍進行實戰投球。

鄭浩均在2023年拿下新人王後，就在該季季後進行TJ手術，去年經過整季復健及今年6場二軍復健賽後，於今年6月7日進行首場傷後一軍先發，至本月10日用65球投完5局無失分後，已累計11場先發拿下5場、防禦率1.49。儘管前役表現精彩，鄭浩均在11日就下二軍調整，目前仍隨一軍，今賽前也看他跟王建民交換意見。

王建民則表示，鄭浩均前役投完之後，身體需要較長的恢復期，下次登板時間還要看他的身體恢復狀況。由於目前兄弟在下半季和全年度戰績都保持領先地位，進季後賽的機會相當高，鄭浩均勢必也是重要戰力，因此現階段的調整就至關重要，王建民則說，「如果美美的身體沒辦法恢復那麼快，在球隊有機會進季後賽之前，一定會安排他實戰登板，也有可能10月初到二軍去投個2、3局。」這些都是目前的初步計畫，還是必須要看鄭浩均的恢復狀況而定。

從鄭浩均本季第1場先發以來，王建民就設下5局或85球的「美美使用法」，如今也持續觀察他的狀況，希望能將「美美效應」發揮到最大。

