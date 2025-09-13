中職》陳冠偉最近3場出賽開2次「劇場」 葉君璋考慮明天讓他下二軍

味全龍陳冠偉。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕味全龍昨天打完9局上以4：1領先，9局下派陳冠偉關門卻被統一獅以5：4逆轉，最近3次出賽有2次沒能守住勝利，這2場不僅都讓球隊遭對手逆轉，個人也連續承擔2敗，總教練葉君璋表示，陳冠偉的近況確實不好，考慮讓他下去二軍休息一下。

陳冠偉昨於9局下登板，解決邱智呈後保送陳鏞基，再被蘇智傑、林安可、林子豪連續擊出安打，讓統一獅追成3：4並攻佔二、三壘，緊急派陳禹勳接手仍無法擋住對手反撲；相同的劇情在9月3日也出現，味全打完9局上以1：0領先，陳冠偉也在9局下登板，被成晉敲安後連續保送林立、陳晨威堆滿壘包，再被林智平、林泓育連續擊出安打，樂天以2：1逆轉勝。

葉君璋指出，陳冠偉最近的狀況真的不好，球速出現下降倒是其次，主要是控球比較不穩定，有很高的機率是疲勞的關係，「以前他同樣的球速，只要角度對了，效果還是不錯，現在角度不對，球速又掉下來，影響就滿大的。」

葉君璋表示，明天要派曹祐齊擔任先發投手，一軍必須騰出1個名額讓曹祐齊上來，由於李超、林凱威幾位牛棚投手的狀況都還不錯，確實有考慮讓陳冠偉下二軍休息一下，「剛好明天有個機會，會再考慮看看。」

